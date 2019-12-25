Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректным факт интервью "Эха Москвы" с Ходорковским. Хотя признался, что он его не смотрел и не слушал.
По мнению представителя главы государства, российские СМИ вовсе не должны делать материалы с участием "беглецов вроде экс-главы ЮКОСа".
Так Песков согласился с критическими высказываниями Владимира Соловьёва, который крайне возмутился интервью Ходорковского радиостанции.
Я все-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Поэтому сам факт этого интервью ему кажется "некорректным".
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