  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:32
198
matveyvn
Код вставки плеера

Песков назвал коронавирус "реальной штукой"

0 0

Около 23,2% россиян назвали эпидемию выдумкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал коронавирус "реальной штукой". По его словам, высокий процент россиян, не верящих в пандемию, говорит о нежелании изучить проблему и доступную информацию о COVID-19. 

Официальный представитель Кремля призвал оглянуться вокруг себя и посмотреть — сколько людей болеет и как. Он сослался на своей опыт и заявил, что "коронавирус - это реальная штука".

Ранее мы писали, что четверть россиян посчитала пандемию коронавируса выдумкой. Данные следуют из опроса, который провела дирекция по экспертно-аналитической работе  ВШЭ.

Около 23,2% участников опроса назвали эпидемию выдумкой. Еще 9,6% считают, что опасность преувеличена. Больше всего людей с таким мнением проживают в Южном Федеральном округе — 41,1%.

Видео: YouTube / CNN

Теги: коронавирус, пандемия, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии