Около 23,2% россиян назвали эпидемию выдумкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал коронавирус "реальной штукой". По его словам, высокий процент россиян, не верящих в пандемию, говорит о нежелании изучить проблему и доступную информацию о COVID-19.

Официальный представитель Кремля призвал оглянуться вокруг себя и посмотреть — сколько людей болеет и как. Он сослался на своей опыт и заявил, что "коронавирус - это реальная штука".

Ранее мы писали, что четверть россиян посчитала пандемию коронавируса выдумкой. Данные следуют из опроса, который провела дирекция по экспертно-аналитической работе ВШЭ.

Около 23,2% участников опроса назвали эпидемию выдумкой. Еще 9,6% считают, что опасность преувеличена. Больше всего людей с таким мнением проживают в Южном Федеральном округе — 41,1%.

Видео: YouTube / CNN