Чаще всего респонденты ходят на в магазин, аптеку, на работу и на прогулки.

Четверть россиян посчитала пандемию коронавируса выдумкой. Данные следуют из опроса, который провела дирекция по экспертно-аналитической работе ВШЭ.

Около 23,2% участников опроса назвали эпидемию выдумкой. Еще 9,6% считают, что опасность преувеличена. Больше всего людей с таким мнением проживают в Южном Федеральном округе — 41,1%.

Отмечается, что 54% скептиков выходят на прогулку, 43% навещают родственников. Из тех, кто считает эпидемию реальной, с родными встречается только 18%.

Чаще всего респонденты ходят на в магазин, аптеку, на работу и на прогулки. С друзьями встречаются 21% опрошенных.

Ранее мы публиковали опрос. Он показал, что большинство петербуржцев ждут раздачи бесплатных масок от правительства города.