Он отметил, что конфликта между Москвой и Хельсинки как такового нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концентрацию сил на границе Финляндии избыточной мерой. Об этом он сообщил журналистам.

В Кремле прокомментировали слова главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сивера, который заявил, что власти направят группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы. Песков отметил, что конфликта между Москвой и Хельсинки как такового нет.

В данном случае, это, конечно, избыточные абсолютно меры по обеспечению безопасности границ, потому что там нет никакой угрозы, в реальности никакой напряженности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что НАТО была создана как инструмент сдерживания России.

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