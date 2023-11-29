Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концентрацию сил на границе Финляндии избыточной мерой. Об этом он сообщил журналистам.
В Кремле прокомментировали слова главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сивера, который заявил, что власти направят группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы. Песков отметил, что конфликта между Москвой и Хельсинки как такового нет.
В данном случае, это, конечно, избыточные абсолютно меры по обеспечению безопасности границ, потому что там нет никакой угрозы, в реальности никакой напряженности.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что НАТО была создана как инструмент сдерживания России.
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