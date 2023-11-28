Песков: НАТО была создана как инструмент сдерживания России

Он также подчеркнул, что в Кремле выстраивают дальнейшую линию действий в соответствии с этими реалиями.

НАТО была создана как инструмент сдерживания России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос есть ли риск эскалации конфликта между Россией и НАТО, официальный представитель Кремля отметил, что альянс задумывался как инструмент конфронтации. Песков добавил, что НАТО не отказывается от своих планов в отношении Москвы и по "закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией". Он также подчеркнул, что в Кремле выстраивают дальнейшую линию действий в соответствии с этими реалиями.

Ранее в Кремле рассказали, как Путин добирался до работы в снегопад.

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