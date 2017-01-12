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Песков назвал гарантии безопасности для Украины от G7 опасным шагом

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В Кремле считают, что такими действиями страны "игнорируют международный принцип неделимости безопасности".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гарантии безопасности для Украины от G7 опасным шагом. Об этом он сообщил журналистам.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что страны "Большой семерки" должны выразить свои гарантии по обеспечению безопасности Украины. В Кремле считают, что такими действиями страны "игнорируют международный принцип неделимости безопасности", а также посягают на безопасность России.

Ранее Песков заявил, что ответ на прием Швеции в НАТО будет аналогичным ответу на вступление Финляндии.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: гарантии безопасности, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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