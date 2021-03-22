Песков назвал естественными действия Ирана на фоне конфронтационной риторики США

В Кремле прокомментировали повышение боеготовности армии тегерана.

решение иранского руководства по приведению армии в состояние повышенной боевой готовности естественно на фоне конфронтационной риторики, проводимой со стороны Белого дома. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле чиновник заметил, что в то же время обострение ситуации вызывает обеспокоенность.

Безусловно, как и у всех. Мы слышим достаточно жесткую риторику. Естественно, иранские власти принимают необходимые превентивные защитные меры. Все это ведет к росту напряженности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

По словам Дмитрия Пескова, в текущих условиях ключевым моментом является концентрация внимания на тех новостях, которые говорят о возможности прямых или опосредованных контактов между Тегераном и Вашингтоном. В Москве добавили, что рабочие контакты и диалог - это всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности в регионе.

В Кремле осудили задержание сотрудницы МИД России во Франции.

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