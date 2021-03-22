В Кремле осудили задержание сотрудницы МИД России во Франции

Дмитрий Песков указал на нарушение Венской конференцией представителями Парижа.

В Кремле осудили задержание сотрудницы российского министерства по иностранным делам во Франции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил, что речь идет о непозволительном, недопустимом поведении местной пограничной службы, которое и противоречит обязательствам властей в Париже по Венской конвенции.

Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции. Не были допущены на протяжении длительного времени представители нашей консульской службы в Париже. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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