Путин встретится с некоторыми гостями мероприятий в честь 80-летия Победы.

Китайский председатель Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным рабочим визитом, кроме своего участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Дополнительно в Кремле рассказали о том, что российский президент проведет отдельные встречи с некоторыми гостями, которые прибудут в Москву к 9 мая.

Это будет визит по случаю празднования 80-летия Победы. С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос СМИ о том, что Вооруженные силы Украины якобы взяли в плен граждан Китая, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Ранее об этом сообщили представители внешнеполитического ведомства киевского режима. Позже глава МИД Украины Андрей Сибига уведомил общественность о том, что был вызван временный поверенный в делах КНР для того, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в региональном конфликте. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду, 9 апреля, эти сообщения, заявил, что все они безосновательны.

Песков не стал комментировать заявление Зеленского о местонахождении ВСУ на территории Курской или Белгородской областей.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ