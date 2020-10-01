Песков назвал аргументированным отказ правительства поддержать законопроект о выходе России из МВФ

Правительство отказалось поддержать законопроект, предложенный депутатами КПРФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аргументированным отказ правительства поддержать законопроект о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он заявил журналистам.

Напомним, 25 июля депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предлагает России выйти из состава МВФ. Правительство отказалось поддержать законопроект, так как выход из фонда несет риски для вложенных в них российских активов. Песков отметил, что позиция правительства является главным в этом вопросе.

Ранее Песков заявил, что среди членов БРИКС "существуют нюансы" по теме его расширения.

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