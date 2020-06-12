Песков назвал Путина трудоголиком "в хорошем смысле слова"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина трудоголиком "в хорошем смысле слова". Он сделал это в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!".
По словам Пескова, работа главы государства не предполагает выходных и перерывов — его график ненормирован. Иногда работа начинается в девять или десять утра, а заканчивается ближе к полуночи.
Песков добавил, что его график совпадает с графиком Путина и в командировках приходится работать практически круглосуточно — с короткими перерывами на сон.
Ранее Рошаль обратил внимание Путина на "дело калининградских врачей".
Видео: kremlin.ru
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