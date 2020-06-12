Песков назвал Путина трудоголиком "в хорошем смысле слова"

По его словам, работа главы государства не предполагает выходных и перерывов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина трудоголиком "в хорошем смысле слова". Он сделал это в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!".

По словам Пескова, работа главы государства не предполагает выходных и перерывов — его график ненормирован. Иногда работа начинается в девять или десять утра, а заканчивается ближе к полуночи.

Песков добавил, что его график совпадает с графиком Путина и в командировках приходится работать практически круглосуточно — с короткими перерывами на сон.

Ранее Рошаль обратил внимание Путина на "дело калининградских врачей".

Видео: kremlin.ru