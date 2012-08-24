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Песков: на Западе поняли фразу Путина о сокращении Россией ядерного оружия

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Он также заявил, что это нормальное лингвистическое явление, и за него не нужно цепляться.

На Западе поняли фразу президента РФ Владимира Путина о сокращении Москвой ядерного оружия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в английском языке есть ряд фраз, которые "практически невозможно дословно перевести на русский и наоборот". Он также заявил, что это нормальное лингвистическое явление, и за него не нужно цепляться. 

Напомним, речь идет о выступлении Путина на прошедшем ПМЭФ. Глава государства заявил что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и сказал "хрен им".

Ранее Путин сообщил, что скоро на боевое дежурство заступят пусковые установки "Сармат".

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, запад, президент россии, пресс-секретарь президента россии, фраза
Категории: Лента новостей, Новости России,

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