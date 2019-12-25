Песков: как только президент РФ примет решение по нерабочим дням, его опубликуют

Ранее Татьяна Голикова выступила инициативу объявить ковид-выходные с 30 октября по 7 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет решение о нерабочих днях примет только после выслушивания докладов оперативного штаба и кабинета министров. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства, и как только он примет решение, мы его опубликуем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

19 октября в ходе заседании координационного совета при правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября для борьбы с распространением COVID-19. Данную инициативу поддержал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Голикова порекомендовала предоставлять работающим два выходных дня для вакцинации от коронавируса.

Фото: kremlin.ru