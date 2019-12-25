В РФ предложат работодателям перевести сотрудников на удаленку.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рекомендует предоставлять работающим два выходных дня для вакцинации от ковида. Такое заявление чиновница сделала на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, обратиться к работодателям, чтобы они предоставили возможность работникам, которые проходят вакцинацию, двух выходных дней для прохождения этой вакцинации. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

В России будут рекомендовать работодателям перевести на удаленный режим работы как минимум на четыре недели непривитых и не болевших COVID-19 сотрудников, которым более 60 лет. За это время они могут вакцинироваться от ковида.

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Фото и видео: Правительство России