Песков: к мнению США о выборах президента России не стоит прислушиваться

К мнению США о прошедших выборах президента России не стоит прислушиваться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле категорически не согласны с оценками Вашингтона, что выборы в России не были свободными и честными. Песков отметил, что такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине.
Мы категорически не согласны с такой оценкой. Выступая вчера поздно вечером перед журналистами, Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Путин заявил, что санитарная зона на Украине будет непреодолима для средств поражения ВСУ.
Видео: Telegram / РИА Новости
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