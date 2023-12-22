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Песков: к мнению США о выборах президента России не стоит прислушиваться

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По его словам, в Кремле не согласны с оценками Вашингтона, что выборы в России не были свободными и честными.

К мнению США о прошедших выборах президента России не стоит прислушиваться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле категорически не согласны с оценками Вашингтона, что выборы в России не были свободными и честными. Песков отметил, что такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине.

Мы категорически не согласны с такой оценкой. Выступая вчера поздно вечером перед журналистами, Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Путин заявил, что санитарная зона на Украине будет непреодолима для средств поражения ВСУ.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: выборы, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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