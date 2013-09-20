Песков допустил введение ответственности за призывы к санкциям против РФ

Он отметил, что в настоящее время данный вопрос остается открытым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый созыв Государственной Думы может рассмотреть вопрос о введении ответственности за призывы к санкциям против России. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам официального представителя Кремля, данный вопрос сейчас остается открытым.

Ну я думаю, что на фоне вот тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в отношении нас, в отношении России, конечно, этот вопрос будет открытым, до того как мы как-то не сформируем свою позицию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до следующего года ответных санкций в виде запрета на ввоз на территорию страны некоторых категорий продовольственных товаров. Кроме того, российский лидер поручил кабинету министров РФ обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации данного указа.

Ранее, Песков заявил, что Москва отметит "мудро", если Вашингтон введет новый санкционный список против граждан РФ.

Фото: kremlin.ru