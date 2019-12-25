Песков: Россия будет "отвечать мудро" в случае введения новых санкций США

Официальный представитель Кремля заявил, что глава РФ "проявит мудрость" в ответ на действия Вашингтона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отметит "мудро", если Вашингтон введет новый санкционный список против граждан РФ. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Россия 1".

Нам придется отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не будет просить Вашингтон отменить санкции. Министр отметил, что весь лимит на подобные просьбы уже "выбрало" соседнее государство – Украина. По словам главы внешнеполитического ведомства, американские власти зачастую делают заявления, предварительно не разбираясь в произошедшем, к чему Москва уже привыкла.

Фото: kremlin.ru