Песков: для встречи Путина и Трампа в Венгрии требуется серьезная подготовка и время

По его словам, никто из президентов не называл точных сроков.

Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии требуется серьезная подготовка и время. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, состоится ли встреча Путина и Трампа в Будапеште, как об этом сообщалось в СМИ на прошлой неделе. Песков отметил, что никто из президентов не называл точных сроков. Также сообщалось, что организацию саммита обсудят глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Марко Рубио.

Вы слышали заявление и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков рассказал о подготовке саммита России и США.

Видео: Telegram / СМОТРИ