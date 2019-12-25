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Песков адресовал "Газпрому" вопрос о поставках газа в Европу
Сегодня, 8:47
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Песков адресовал "Газпрому" вопрос о поставках газа в Европу

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Он отметил, что в Кремле никаких нарушений не фиксируют.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос об увеличении закачки газа в подземные хранилища Европы необходимо адресовать "Газпрому". Он подчеркнул, что никаких нарушений в Кремле не фиксируют.

Так Дмитрий Песков ответил на вопросы по поводу того, что не исполняется поручение президента по поставкам газа в Европу.

При этом все остальные вопросы представитель Кремля переадресовал "Газпрому". Он сказал, что компания ведет ежедневны контакты с контрагентами в Европе.

Ранее мы писали, что "Газпром" приступает к закачке газа в хранилища Европы. 

Фото: kremlin.ru 

Теги: дмитрий песков, поставки газа в европу
Категории: Новости России, Лента новостей,

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