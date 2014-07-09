"Газпром" приступает к закачке газа в хранилища Европы

В понедельник, 8 ноября, "Газпром" завершает закачку газа в подземные хранилища России.

В понедельник, 8 ноября, "Газпром" завершает закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой. При этом компания приступает и к увеличению поставок в подземные хранилища Европы. Об этом пишут "Известия".

Так, президент России Владимир Путин дал поручение главе "Газпрома" Алексею Миллеру к 7 или 8 ноября начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения ПХГ в России.

Ранее мы писали, что цена на газ в Европе выросла до 960 долларов за тысячу кубометров на октрытии торгов 8 ноября.

Фото: gazprom.ru