Цена на газ в Европе выросла до 960 долларов за тысячу кубометров

Поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию прекратились 6 ноября.

В Европе на открытии торгов биржи ICE цена на газ поднялась выше 960 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.

При этом в Нидерландах на хабе TTF стоимость декабрьского фьючерса выросла до примерно 962,2 доллара за тысячу кубометров, или до €80,5 за МВт·ч.

Отметим, что поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию вновь прекратились в субботу, 6 ноября. Реверс начался в обратном направлении.

Ранее мы писали, что Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса. Он считает, что ужесточение монетарной политики может привести к кризису в отдельных странах, но не ясно, насколько это системный риск.

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