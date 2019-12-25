Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса

Он отметил, что ставки пока растут только в номинальном выражении.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал "РИА Новости", что к кризису в отдельных странах может привести ужесточение монетарной политики. Однако пока не ясно, насколько это системный риск.

Такие риски есть. Кто-то может пострадать, однако вопрос в том, насколько этот риск системный. Все-таки пока мы говорим о том, что ставки начнут расти лишь в номинальном выражении. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, они по-прежнему отрицательные. Герман Греф, глава Сбербанка

Греф подчеркнул, что сейчас ставки растут только в номинальном выражении.

Ранее мы писали, что помимо базового прогноза в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банк России опубликовал три альтернативных сценария. Это "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".

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