Песков: "Северный поток-2" сбалансирует цены на газ

Официальный представитель Кремля подчеркнул, рост цен по фьючерсам на газ не имеет отношения к России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост цен по фьючерсам на газ не имеет отношения к России. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По словам официального представителя Кремля, запуск "Северного потока – 2" сбалансирует ценовые параметры на газ в Европе.

К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, 15 сентября в ходе торгов на бирже ICE цена на газ в Европе составила более 950 долларов за одну тысячу кубометров.

Ранее Владимир Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой Еврокомиссии. По мнению политика, государства, которые заключили с Россией долгосрочные контракты на поставку газа сейчас могут "потирать руки", так как они приобрели ресурс дешевле роста мировых цен на энергоносители.

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov