Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров

Власти некоторых стран Европы уже принимают чрезвычайные меры.

В ход торгов на бирже ICE цена на газ в Европе составила более 950 долларов за одну тысячу кубометров. Такие данные приводятся на площадке.

Так, в 11:51 на хабе TTF стоимость октябрьских фьючерсов составила 79 евро за МВт•ч.

Отметим, что власти некоторых европейских стран уже тали принимать чрезвычайные меры для ограничения тарифов на газ и электроэнергию. Ранее в Европе такие скачки цен купировались переходом на конкурирующее топливо, в том числе на уголь. Однако в этом году с углем возникли проблемы.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре назвали наиболее распространенный штамм коронавируса в РФ.

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