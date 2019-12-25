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Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров
Сегодня, 12:45
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров

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Власти некоторых стран Европы уже принимают чрезвычайные меры.

В ход торгов на бирже ICE цена на газ в Европе составила более 950 долларов за одну тысячу кубометров. Такие данные приводятся на площадке.

Так, в 11:51 на хабе TTF стоимость октябрьских фьючерсов составила 79 евро за МВт•ч.

Отметим, что власти некоторых европейских стран уже тали принимать чрезвычайные меры для ограничения тарифов на газ и электроэнергию. Ранее в Европе такие скачки цен купировались переходом на конкурирующее топливо, в том числе на уголь. Однако в этом году с углем возникли проблемы.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре назвали наиболее распространенный штамм коронавируса в РФ. 

Фото: pixabay 

Теги: цена на газ в европе
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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