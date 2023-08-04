Песков: США должны поспособствовать осуществлению части зерновой сделки в отношении России

США должны поспособствовать осуществлению части зерновой сделки в отношении России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Вашингтону не нужно обеспечивать никакую безопасность. Песков напомнил, что ее обеспечивали в рамках сделки без участия американцев. Он подчеркнул, что США должны выполнить условия сделки, а пообещать, что задумаются об этом.
США должны поспособствовать осуществлению условий зерновой сделки в отношении России, а не только обещать это выполнить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как только это будет сделано незамедлительно сделка будет возобновлена. Это было уже неоднократно сказано, в том числе президентом Путиным.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков раскрыл формат участия России в саммите БРИКС.
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