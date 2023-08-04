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Песков: США должны поспособствовать осуществлению части зерновой сделки в отношении России

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По его словам, Вашингтону не нужно обеспечивать никакую безопасность.

США должны поспособствовать осуществлению части зерновой сделки в отношении России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Вашингтону не нужно обеспечивать никакую безопасность. Песков напомнил, что ее обеспечивали в рамках сделки без участия американцев. Он подчеркнул, что США должны выполнить условия сделки, а пообещать, что задумаются об этом.

США должны поспособствовать осуществлению условий зерновой сделки в отношении России, а не только обещать это выполнить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как только это будет сделано незамедлительно сделка будет возобновлена. Это было уже неоднократно сказано, в том числе президентом Путиным.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков раскрыл формат участия России в саммите БРИКС.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, зерновая сделка, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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