Песков: Россия продолжит развивать отношения с КНДР во всех сферах

В Кремле отметили, что Северная Корея является соседом России.

Россия продолжит развивать отношения с КНДР во всех сферах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что Северная Корея является соседом России. Песков подчеркнул, что Москва будет развивать тесные отношения с Пхеньяном. Так он прокомментировал совместное заявление МИД Южной Кореи, США и Японии, в котором "решительно осуждают" якобы поставки КНДР оружия России, которое могут использовать его в ходе спецоперации.

Ранее Песков прокомментировал интервью Пашиняна WSJ.

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