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Вчера, 13:01
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Песков: Россия продолжит развивать отношения с КНДР во всех сферах

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В Кремле отметили, что Северная Корея является соседом России.

Россия продолжит развивать отношения с КНДР во всех сферах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что Северная Корея является соседом России. Песков подчеркнул, что Москва будет развивать тесные отношения с Пхеньяном. Так он прокомментировал совместное заявление  МИД Южной Кореи, США и Японии, в котором "решительно осуждают" якобы поставки КНДР оружия России, которое могут использовать его в ходе спецоперации.

Ранее Песков прокомментировал интервью Пашиняна WSJ.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кндр, пресс-секретарь президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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