Песков прокомментировал интервью Пашиняна WSJ

В Кремле заметили, что Ереван может прояснить слова своего премьера для WSJ.

Москва продолжает предпринимать попытки помочь Армении и Азербайджану выйти на мирный договор, так как такое решение необходимо для стабилизации ситуации в регионе. Соответствующий комментарий в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 октября сделал представитель администрации страны при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник оценил недавний материал американского издания The Wall Street Journal с заявлениями армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Иностранный чиновник говорил СМИ о том, что недавние события в Нагорном Карабахе подвели Ереван к решению о необходимости "диверсифицировать отношения в сфере безопасности".

Негоже России и Армении общаться через газеты, тем более WSJ. Продолжаются усилия, попытки помочь Баку и Еревану все-таки выйти на заключение мирного договора. Это необходимо для стабилизации обстановки в регионе и для выхода на более положительный созидательный уровень жизни во всём регионе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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