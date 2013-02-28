В Кремле рассказали о продолжительности боев на Украине из-за США.

Американская администрация только подливает масло в огонь регионального конфликта на Украине. Соответствующий комментарий в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 октября сделал представитель администрации страны при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что это вмешательство со стороны Вашингтона не изменит общих ход событий, но продлит боевые действия на территории.

Главным рулевым в этом процессе являются США, вовсе не Киев. Поэтому чем дольше США будут... тем дольше все будет продолжаться. Но все равно это не способно изменить ход событий. Россия достигнет своих целей. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости