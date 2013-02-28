В Кремле оцени ли стремление россиян служить в армии.

Многих россиян на службу по контракту привлекают хорошие финансовые условия. Соответствующий комментарий в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 октября сделал представитель администрации страны при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле заметили , что говорят о достаточно внушительном контракте с гражданами по военной службе.

Речь идет о достаточно внушительном контракте. Для многих эти условия являются действительно определяющими. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков оценил идею Макрона о создании коалиции против ХАМАС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости