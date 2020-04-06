Песков: Россия ответит, если Киев продолжит попытки ударов в дни перемирия

В Кремле отметили, что инициатива Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна.

Россия ответит, если Киев продолжит попытки ударов в дни перемирия в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, инициатива российского лидера Владимира Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. Песков отметил, что соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Речь идет о перемирии с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал необходимой встречу Путина и Трампа.

Видео: Telegram / РИА Новости