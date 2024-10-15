  1. Главная
Сегодня, 13:29
Песков: Россия открыта к дипломатическому урегулированию на Украине

В Кремле отметили, что для России важно обеспечить свою безопасность и интересы.

Россия открыта к дипломатическому урегулированию на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Россия по-настоящему не хочет мира. Песков отметил, что Москва открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами. Он также отметил, что для России важно обеспечить свою безопасность и интересы.

Россия хочет по-настоящему мира.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что сообщения СВР РФ никогда не бывают голословными.

