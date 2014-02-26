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Песков: Россия должна продолжать спецоперацию, чтобы одержать победу

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По его словам, западные страны открыто говорят о намерении "стратегически и тактически победить Россию".

Россия должна продолжать спецоперацию, чтобы одержать победу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, западные страны открыто говорят о намерении "стратегически и тактически победить Россию". Песков отметил, что подобные заявления обязывают Москву выстраивать свои действия с учетом этой опасности.

Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: дмитрий песков, запад, пресс-секретарь президента россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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