Песков: Россия должна продолжать спецоперацию, чтобы одержать победу

По его словам, западные страны открыто говорят о намерении "стратегически и тактически победить Россию".

Россия должна продолжать спецоперацию, чтобы одержать победу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, западные страны открыто говорят о намерении "стратегически и тактически победить Россию". Песков отметил, что подобные заявления обязывают Москву выстраивать свои действия с учетом этой опасности.

Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН