Песков: Россия чувствует себя "посреди войны" в экономике

В Кремле рассказали о недружественной атмосфере в мире для России.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Песков заявил, что Москва чувствует себя "посреди войны" в экономике и торговле. Об этом чиновник заявил в рамках интервью для американского телеканала PBS. По словам гостя эфира, российская сторона находится сейчас в недружественной реальности. Он считает, что в связи с этой обстановкой России требуется адаптироваться к новым внешним условиям.

Они для нас вражеские...Страны Западной Европы, США, Канада, Австралия, они ведут против нас войну…в изъятии нашего имущества, в изъятии наших средств, блокировке финансовых отношений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на проведение специальной военной операции России на Украине.

Россия не имеет никаких намерений вторгаться на территорию НАТО.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour