Россия не имеет никаких намерений вторгаться на территорию НАТО

В Кремле рассказали об отсутствии планов по нападению на страны Североатлантического военного альянса.

Россия не имеет никаких намерений вторгаться на территорию стран - членов НАТО, а также наносить по ней удары. Соответствующей информацией с американскими журналистами поделился официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник выступил в эфире канала PBS. Иностранный корреспондент задал чиновнику вопрос о том, может ли Москва атаковать или по-другому вторгнуться из-за ситуации с проведением специальной военной операции на Украине.

Если это не акт, совершаемый на основе взаимности…Если они не вынудят нас поступить таким образом, мы не можем думать об этом. И не хотим думать об этом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в ответ на решение России о начале спецоперации на Украине Запад ввел в отношении Москвы масштабные санкции. Ряд европейских и американских политических деятелей признали, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.

Песков: огонь по гражданским объектам на Украине открывают не военные РФ.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour