Песков: России важны и хорошие дороги, и хорошая армия

В Кремле прокомментировали позицию Юрия Дудя.

России важны и хорошие дороги, и хорошая армия. Такое заявление участникам просветительского марафона "Новое знание" сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Спикер ответил на вопрос участника мероприятия о том, согласен ли он с позицией блогера Юрия Дудя о том, что стране не нужны сильные вооруженные силы, а важны только хорошие дороги.

Обязательно нужны хорошие дороги, но у тебя их отберут без армии, поэтому лучше хорошие дороги и хорошая армия. Это в идеале. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Сотрудник администрации Владимира Путина заметил, что считает программы Юрия Дудя, включая его документальные фильмы очень интересными.

Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину.

Фото: Российское общество Знание