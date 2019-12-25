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Песков: России важны и хорошие дороги, и хорошая армия
Сегодня, 12:41
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Песков: России важны и хорошие дороги, и хорошая армия

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В Кремле прокомментировали позицию Юрия Дудя.

России важны и хорошие дороги, и хорошая армия. Такое заявление участникам просветительского марафона "Новое знание" сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Спикер ответил на вопрос участника мероприятия  о том, согласен ли он с позицией блогера Юрия Дудя о том, что стране не нужны сильные вооруженные силы, а важны только хорошие дороги.

Обязательно нужны хорошие дороги, но у тебя их отберут без армии, поэтому лучше хорошие дороги и хорошая армия. Это в идеале.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Сотрудник администрации Владимира Путина заметил, что считает программы Юрия Дудя, включая его документальные фильмы очень интересными.

Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину.

Фото: Российское общество Знание

Теги: дмитрий песков, кремль, новое знание, юрий дудь
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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