Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину

В Кремле оценили работу над выполнением обращений граждан РФ, отправленных президенту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию президенту Владимиру Путину. В рамках просветительского марафона "Новое знание" пресс-секретарь главы государства заметил, что каждый вопрос, приходящий до или во время прямой линии рассматривается.

Над прямой линией работа продолжается в течение года, до следующее прямой линии. И Общероссийский народной фронт как раз занимается проработкой каждого обращения. Естественно во время программы он может отметить на 40-50 вопросов, но не больше. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Чиновник рассказал о том, что сейчас в России прямые линии проводятся не только президентом страны, но также и губернаторами. Данное направление востребовано жителями.

Песков: число бюджетных мест в вузах будет расти.

Фото: Послание к Федеральному собранию-2021