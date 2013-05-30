Песков: число бюджетных мест в вузах будет расти

Официальный представитель администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что число бюджетных мест в отечественных вузах будет расти. Такое заявление чиновник сделал на полях Восточного экономического форума, выступая на просветительском марафоне "Новое знание". Специалист заметил, что количество таких мест в большей степени будет увеличиваться в регионах.
Количество бюджетных мест будет увеличиваться, и будет увеличиваться в меньшей степени в Москве и в большей степени в регионах.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Представитель Кремля объяснил, что в настоящее время такие планы огласило руководство Минобрнауки РФ.
Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов.
Фото: Piter.tv
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