Песков: Путин может проголосовать на выборах в любой из трех дней

В Кремле пообещали своевременно сообщить об участии Путина в голосовании.

Президент РФ Владимир Путин может проголосовать на выборах в любой из трех предусмотренных дней. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства еще не выбрал, в какой из дней он примет участие в голосовании. Песков отметил, что Кремль своевременно сообщит об участии Путина в голосовании. Напомним, президентские выборы в России пройдут с 15-го по 17 марта.

Ранее Песков назвал реакцию Белого дома на интервью Путина "преднамеренным искажением контекста".

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