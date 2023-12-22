Песков назвал реакцию Белого дома на интервью Путина "преднамеренным искажением контекста"

В Кремле оценили слова Карин Жан-Пьер о ядерном вопросе.

В Кремле реакцию администрации американского лидера Джо Байдена на интервью российского президента Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву "преднамеренным искажением контекста", а также "нежеланием слышать" то, что говорит глава государства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 марта сделал официальный представитель администрации при администрации в Москве Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал слова пресс-секретаря главы США Карин Жан-Пьер о том, что лидер страны проинформирован о высказываниях Путина по ядерным вопросам.

Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрированно наблюдали давно, особенно в последние два года. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дополнительно Дмитрий Песков не поддержал мнение СМИ о том, что интервью Владимира Путина вызвало истерику в Вашингтоне. Он пояснил, что никаких угроз о применении ядерного оружия Россией высказано в этом интервью не было, а политик просто отвечал на вопросы.

В Кремле прокомментировали колонку вдовы Навального в Washington Post.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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