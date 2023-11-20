Песков: Москва продолжит операцию по эвакуации россиян из сектора Газа

Москва продолжит операцию по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле очень тщательно отслеживают работу российских спасателей в регионе. Он подчеркнул, что работа ведется на ежедневной основе.
Мы рады, что чуть меньше половины желающих смогли попасть в РФ, процесс этот будет продолжаться.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее Песков прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине.
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