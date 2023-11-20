Песков: Москва продолжит операцию по эвакуации россиян из сектора Газа

Он подчеркнул, что работа ведется на ежедневной основе.

Москва продолжит операцию по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле очень тщательно отслеживают работу российских спасателей в регионе. Он подчеркнул, что работа ведется на ежедневной основе.

Мы рады, что чуть меньше половины желающих смогли попасть в РФ, процесс этот будет продолжаться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине.

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