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Песков: Москва продолжит операцию по эвакуации россиян из сектора Газа

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Он подчеркнул, что работа ведется на ежедневной основе.

Москва продолжит операцию по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле очень тщательно отслеживают работу российских спасателей в регионе. Он подчеркнул, что работа ведется на ежедневной основе.

Мы рады, что чуть меньше половины желающих смогли попасть в РФ, процесс этот будет продолжаться.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, россияне, сектор газа, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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