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Песков: Москва излагает свою позицию в СБ ООН, хотя работа российской делегации весьма непроста

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В Кремле оценили работу российских дипломатов во Всемирной организации.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заметил, что Москва излагает свою позицию в Совете Безопасности ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, хотя работа российской делегации остается непростой. Он добавил, что страна продолжит выполнять свои обязанности в роли председателя СБ Всемирной организации за апрель текущего года.

Разумеется, что сейчас эта работа весьма непростая, но Россия председательствует (в СБ ООН - прим. ТАСС), выполняет свои функции, излагает свою позицию. Это очень важно. И эта работа, конечно, будет продолжаться..

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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