Песков: Москва излагает свою позицию в СБ ООН, хотя работа российской делегации весьма непроста

В Кремле оценили работу российских дипломатов во Всемирной организации.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заметил, что Москва излагает свою позицию в Совете Безопасности ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, хотя работа российской делегации остается непростой. Он добавил, что страна продолжит выполнять свои обязанности в роли председателя СБ Всемирной организации за апрель текущего года.

Разумеется, что сейчас эта работа весьма непростая, но Россия председательствует (в СБ ООН - прим. ТАСС), выполняет свои функции, излагает свою позицию. Это очень важно. И эта работа, конечно, будет продолжаться.. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле заверили, что парад на День Победы состоится.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ