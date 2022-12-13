Песков: Москва будет наблюдать за учениями, которые планируют провести Сербия и члены НАТО

в Сербии с 16 по 30 июня состоятся маневры "Платиновый волк".

Белград находится под беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в рамках регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник напомнил, что внимание Запада привлечено к тем государствам, которые еще не занимают антироссийскую позицию. Дополнительно Кремль будет внимательно наблюдать за военными учениями "Платиновый волк", которые состоятся на территории Сербии с участием военнослужащих США.

Что касается упомянутых учений, мы, безусловно, будем очень внимательно за ними наблюдать. Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что сербская армия проведет 16-30 июня учения "Платиновый волк" с партнерскими-государствами НАТО для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных боевых операциях. В министерстве по обороны Сербии уточнили прессе, что в законной силе остается правительственное постановление от 27 февраля 2022 года. В этом документе прекращаются и откладываются все действия в связи с учениями с иностранными партнерами.

В Кремле призвали пояснить слова Зеленского о границе Украины и Польши.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ