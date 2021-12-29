Песков: Кремль полностью поддерживает Валиеву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента полностью и безгранично поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву. Девушку в МОК заподозрили в нарушении допинговых правил. Об этом чиновник сообщил журналистам во время пресс-конференции.
Мы никак не комментируем и не хотим комментировать ситуацию, мы ждем завершения разбирательств. говорим Камиле: не прячь своего лица, ты — россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что российская спортсменка дважды утром 11 февраля выходила на тренировку в Пекине. Арену она покинула, закрывшись капюшоном. Представительница РФ отказалась от общения с журналистами. Власти страны уверены, что произошло недоразумение. У чиновников в сфере спорта есть вопросы по срокам тестирования проб.
МОК подал апелляцию на решение РУСАДА об отмене временного отстранения фигуристки Валиевой.
Фото: Российское общество Знание
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