Песков: Кремль полностью поддерживает Валиеву

Администрация президента РФ призвала российскую спортсменку "не скрывать своего лица".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента полностью и безгранично поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву. Девушку в МОК заподозрили в нарушении допинговых правил. Об этом чиновник сообщил журналистам во время пресс-конференции.

Мы никак не комментируем и не хотим комментировать ситуацию, мы ждем завершения разбирательств. говорим Камиле: не прячь своего лица, ты — россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что российская спортсменка дважды утром 11 февраля выходила на тренировку в Пекине. Арену она покинула, закрывшись капюшоном. Представительница РФ отказалась от общения с журналистами. Власти страны уверены, что произошло недоразумение. У чиновников в сфере спорта есть вопросы по срокам тестирования проб.

МОК подал апелляцию на решение РУСАДА об отмене временного отстранения фигуристки Валиевой.

Фото: Российское общество Знание

