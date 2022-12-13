Песков: Черному морю никогда не стать внутренним для НАТО

В Кремле отметили, что Черное море должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.

Черному морю никогда не стать внутренним для НАТО. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимотии превратирь Черное море в море НАТО, Песков отметил, что эта территория является общим для всех прибрежных государств. Он также подчеркнул, что Черное море должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.

Ранее Песков заявил, что закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах.

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