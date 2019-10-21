В Москве на Красной площади утром 9 мая начался военный парад в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как сообщает корреспондент "Известий", ровно в 10:00 сформированные пешие колонны начали движение в сторону главной площади страны.

Парад традиционно открылся выносом почётным караулом Государственного флага России и Знамени Победы — штурмового флага 150-й стрелковой дивизии, водружённого над Рейхстагом в 1945 году. Прохождение расчётов сопроводила песня "Священная война". Лидеры иностранных государств, присутствовавшие на трибунах, встали, выражая почтение священным реликвиям.

В этом году в параде принимают участие пешие парадные расчёты военнослужащих и курсантов высших военных учебных заведений, представителей различных видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации[reference:1]. Из-за текущей оперативной обстановки было принято решение отказаться от прохождения тяжёлой военной техники, однако запланирован зрелищный пролёт пилотажных авиагрупп. По сообщениям СМИ, воздушная часть обещает быть яркой: истребители и штурмовики раскрасят небо Москвы в цвета российского флаг.

Одним из ключевых моментов парада станет выступление президента России Владимира Путина. В Кремле его речь анонсировали как "очень важное" событие, которого с нетерпением ждёт весь мир. После выступления главы государства запланирована минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

На трибунах парад встречают ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также официальные лица. Почётными гостями стали и иностранные лидеры. Российская сторона подчеркнула, что рада видеть всех, кто разделяет уважение к истории и желает приехать на праздник.

