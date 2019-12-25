Также в городском правительстве рассматривают возможность переноса начала строительства развязки, соединяющей ЗСД, КАД и Широтную магистраль.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Смольный не намерен выделять субсидии на компенсацию убытков ЗСД. Соответствующая информация следует из текста документа, который опубликован "Справедливой Россией".

Отмечается, что в из-за самоизоляции трафик на ЗСД упал. Известно, что в минувшем году Смольный выделил ЗСД 3,7 млрд рублей.

В настоящее время, власти Петербурга рассматривают возможность переноса начала строительства развязки. Планируется, что она соединит ЗСД, КАД и Широтную магистраль. В текущем году планировалось выделить на строительство развязок 2,5 млн рублей. Работы должны были продлится более двух лет.

Ранее мы сообщали о том, что станцию метро "Политехническая" закрыли на вход и выход.

Фото:pixabay