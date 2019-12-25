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Станцию метро "Политехническая" закрыли на вход и выход
Сегодня, 14:14
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Станцию метро "Политехническая" закрыли на вход и выход

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В вестибюле задымился газетный киоск.

В четверг, 23 апреля, станцию метро "Политехническая" в Петербурге закрыли на вход и выход. Экстренные меры приняли в 13.55, поезда проследуют станцию без остановки, рассказали в пресс-службе подземки.

Сообщается, что причиной закрытия стало задымление в газетном киоске. По информации прибывшей на место команды МЧС, в закрытом киоске тлела кровля. Спасатели разобрали крышу конструкции, чтобы ликвидировать задымление.

Ранее мы рассказывали, что интеллектуальное видеонаблюдение появится еще на пяти станциях метро в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: задымление, петербургский метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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