Интеллектуальное видеонаблюдение появится еще на пяти станциях метро в Петербурге

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что в петербургском метро появится интеллектуальное видеонаблюдение. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам, система интеллектуального видеонаблюдения появится на станциях "Василеостровская", "Звёздная", "Электросила", "Московские ворота" и "Пролетарская". Отмечается, что оборудование необходимо для обеспечения транспортной безопасности. В материалах также указано, что система должна быть совместима с уже используемой на станциях.
На интеллектуальное видеонаблюдение потратят 324,2 млн рублей.
Ранее мы сообщали о том, что ежедневно на нарушителей самоизоляции в Петербурге поступает 300 жалоб.
Фото:Piter.TV
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