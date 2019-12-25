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Интеллектуальное видеонаблюдение появится еще на пяти станциях метро в Петербурге
Сегодня, 12:30
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IRINA_CHALKINA

Интеллектуальное видеонаблюдение появится еще на пяти станциях метро в Петербурге

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Уточняется, что работы будут выполнены для обеспечения транспортной безопасности.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что в петербургском метро появится интеллектуальное видеонаблюдение. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам, система интеллектуального видеонаблюдения появится на станциях "Василеостровская", "Звёздная", "Электросила", "Московские ворота" и "Пролетарская". Отмечается, что оборудование необходимо для обеспечения транспортной безопасности. В материалах также указано, что система должна быть совместима с уже используемой на станциях.

На интеллектуальное видеонаблюдение потратят 324,2 млн рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что ежедневно на нарушителей самоизоляции в Петербурге поступает 300 жалоб.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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