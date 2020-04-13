Ежедневно на нарушителей самоизоляции в Петербурге поступает 300 жалоб

Эти сигналы оперативно обрабатываются полицией и Роспотребнадзором.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти рассказали "Петербургскому дневнику", как часто горожане жалуются в полицию на нарушителей самоизоляции.

Как сообщили в ведомстве, за десять дней – в период с 1 по 10 апреля – в правоохранительные органы поступило более 3 тысяч соответствующих сигналов. Все они оперативно обрабатываются полицией и Роспотребнадзором. При этом только в 6% случаев жалобы находят подтверждение.

Напомним, в административном кодексе есть статья 6.3 "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Она предусматривает наказание в виде штрафа от 15 тысяч рублей.

В свою очередь закон, принятый в Петербурге 8 апреля и вступающий в силу 18 апреля, более мягкий. Согласно ему, прогулка по улице, не повлекшая уголовно наказуемого деяния, обойдется горожанам в 4 тысячи рублей. Для должностных лиц установлены штрафы в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.

Режим самоизоляции обязывает находиться дома граждан старше 65 лет, а также тех, кто недавно вернулся из-за границы. Другим разрешается покидать дома в исключительных ситуациях. Под них попадает работа, посещение магазинов, аптек и др. По распоряжению президента России Владимира Путина нерабочие дни продлены до 30 апреля.

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