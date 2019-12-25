Пешеходов научат дорожным правилам в Ленобласти

В 2024 году на дорогах Ленинградской области зарегистрировано 1743 дорожно-транспортных происшествия, из которых 458 случаев — наезды на пешеходов. Эти аварии привели к 75 смертельным исходам и 397 травмам различной степени тяжести, сообщает spb.kp.

По данным МВД, в большинстве случаев вина лежит на самих пешеходах, которые переходят дорогу в неположенных местах или игнорируют сигналы светофора. Общероссийская статистика еще более тревожная - за прошлый год в стране произошло свыше 34 тысяч ДТП с участием пешеходов, что выводит этот тип происшествий на второе место в общей структуре аварийности.

18 июля в России стартовала социальная кампания "Продвижение безопасности", направленная на снижение аварийности с участием пешеходов. Инициатива охватит 40 регионов страны, где показатели превышают среднероссийские. В рамках программы планируется усилить контроль за соблюдением ПДД с помощью камер видеофиксации, провести масштабную просветительскую работу среди водителей и пешеходов, а также модернизировать дорожную инфраструктуру.

"Пешеходы остаются самым массовым и при этом наименее информированным участником дорожного движения", эксперт проекта Дмитрий Делинский

Несмотря на тревожную статистику, в 2025 году наметились первые положительные изменения. За первое полугодие в Ленобласти зафиксировано снижение общего количества ДТП на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен прогресс в сфере детского травматизма — число таких случаев сократилось на 35%.

В Петербурге делают особый акцент на популяризации светоотражающих элементов и создании современных травмоцентров в каждом муниципальном образовании, что должно помочь снизить тяжесть последствий аварий.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти пьяный автомобилист сбил подростка на велосипеде.

Фото: Pxhere